لقاء فريق الساحل ليس سهلاً أمام الوثبة

تشرين- إبراهيم النمر:

أكد عساف خليفة مدرب فريق الساحل بكرة القدم ل تشرين جاهزية لاعبيه بدنياً وفنياً لمواجهة الوثبة، المقرر إقامتها اليوم الجمعة في ملعب الباسل بحمص، ضمن الجولة الثانية من الدوري السوري الممتاز.

حيث يمتلك الساحل 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على الحرية، بينما تعثر الوثبة بالتعادل السلبي خارج ملعبه أمام الطليعة.

وقال خليفة: “مباراة الوثبة لها حسابات خاصة، منافسنا فريق صعب في أرضه، ويريد أن يحقق شيئاً هذا الموسم”.

وتابع: “الساحل جاهز للمباراة، والمعنويات جيدة خصوصاً بعد الفوز على الحرية في الجولة الماضية، وبأداء جيد ومبشر ، وقد وضعنا كل الخطط التكتيكية لهذه المواجهة حتى نتمكن من الخروج بنتيجة إيجابية رغم اللعب خارج الأرض وأمام منافس ليس سهلاً”.

واختتم مدرب الساحل: “تم تدعيم صفوف الفريق بمحترفين، وسيتواجد معنا في لقاء الوثبة منهل طيارة وخالد دينار، نريد أن نحقق نتيجة جيدة، ونكمل المشوار في حصد النقاط من مباراة لأخرى”.

يشار إلى أن هذه الجولة افتتحت الأربعاء بفوز الفتوة على حطين وأهلي حلب على جاره الحرية بهدف نظيف.

وتختتم اليوم بلقاء الوحدة مع الجيش وجبلة مع الكرامة وتشرين مع الطليعة.