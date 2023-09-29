بدء صيانة أوتستراد اللاذقية- طرطوس.. ولا توجد عقود إنشاء جديدة بسبب التكاليف العالية

تشرين- يوسف علي:

أكد مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في اللاذقية المهندس مصعب أحمد ل”تشرين” أنه تم البدء بصيانة أوتستراد اللاذقية- طرطوس المتجه نحو حمص- دمشق بالمجبول الإسفلتي، بموجب العقد المبرم مع فرع الشركة العامة للطرق والجسور باللاذقية بقيمة تتجاوز ٣٠٠ مليون ليرة، مبيناً أن المحور يمتد من دوار جامعة تشرين حتى نهر السن بطول نحو ٣٥ كم بالاتجاهين حيث تشمل صيانة المجبول الإسفلتي في المواقع الأكثر تضرراً.

وأوضح أحمد أن جميع المشاريع الحالية هي عقود صيانة ولا توجد عقود إنشاء جديدة بسبب التكاليف العالية لعقود الإنشاء، مشيراً إلى أنهم بانتظار انتهاء إجراءات تصديق العقود المتبقية لخطة العام الحالي والتي تتضمن صيانة طريق اللاذقية- حلب، اللاذقية- أريحا، اللاذقية- الحفة -صلنفة، السامية- الحارة- الحجر، القرداحة -صلنفة،

جبلة -بانياس- القديم، القبو -القرداحة، وصلة الصالحية، مؤكداً أن جميع العقود المتبقية هي قيد التعاقد أو قيد الإعلان.

ولفت أحمد إلى أن مشروع صيانة محور السامية – الحارة- الحجر الذي يمر بالعناقية -حبيت، وتم إدراجه ضمن الطرق المركزية العام الماضي، هو

قيد الإعلان عن المناقصة بعد تعديل الأسعار و

حالياً الصيانة ضمن الإمكانات المسموحة وفي حدودها الدنيا بسبب تغير الأسعار.

وفيما يتعلق بالدهان الطرقي، بين أحمد أن الخطة لهذا العام تشمل تخطيط مسافات قصيرة على طريق اللاذقية- كسب، طريق اللاذقية- صلنفة بمسافة ١٠ كم على كل طريق، مشيراً إلى حدوث تأخير في تنفيذ أعمال الصيانة من قبل الشركة المنفذة المتعاقد معها بسبب ارتفاع أسعار المازوت الحر، مؤكداً أنه تم تعديل الأسعار لتلافي خسارة الشركة المنفذة، وقد بدأ العمل بوتيرة متسارعة حتى أثناء العطل لاستدراك التأخر الحاصل.