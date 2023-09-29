محطة ضخ التوينة قيد التسليم والمباشرة بتنفيذ مشروع السكن العمالي 

تشرين- نصار الجرف:

وضعت الشركة العامة للمشاريع المائية في حماة، اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل محطة ضخ ” التوينة” في منطقة الغاب، وفق العقد الذي أبرمته الشركة مع هيئة الموارد المائية بقيمة ٤ مليارات ليرة، لإعادة تأهيل المحطة المذكورة، التي تعرضت لأضرار نتيجة الأعمال الإرهابية، وهي تروي ٣ آلاف هكتار، حسب ما صرح به لصحيفة تشرين، المهندس نبوغ إبراهيم، مدير فرع المنطقة الوسطى لشركة المشاريع المائية.

و حول المشاريع الأخرى للشركة، أضاف المهندس ابراهيم، لدينا مشروع قيد الإنهاء لمركز خدمة المواطن في سلمية، وفق عقد مبرم مع الأمانة العامة لمحافظة حماة، ومشاريع أخرى قيد التسليم ، وفق عقد مع قيادة شرطة محافظة إدلب ، لإعادة تأهيل عدد من المباني الحكومية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، ويشمل العقد مباني المنطقة ومخفر الشرطة ومخفر الطرق العامة ، إلى جانب مشروع آخر وهو إكمال مدرسة دوير الصليب في ريف حماة الغربي وهو قيد الإنهاء.

وحول مشروع بناء ٣ أبراج سكن عمالية، في ضاحية الوفاء بحماة، والذي تقوم شركة المشاريع المائية بتنفيذه، بموجب عقد مبرم مع المؤسسة العامة للإسكان، بقيمة ٣٠ مليار ليرة و بعدد إجمالي ٨٨ شقة سكنية، أوضح إبراهيم أن الشركة باشرت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ، وأن العمل يسير بوتائر عالية ، ليصار إلى إنجاز مشروع السكن العمالي، بما يسهم في تأمين سكن مناسب ولائق للمواطنين وبتكلفة مادية مناسبة، وفق الخطط والبرامج الزمنية المقررة لتسليم الشقق للمكتتبين.

وبين مدير عام فرع المشاريع المائية بحماة أن الفرع أنفق ١٠ مليارات ليرة منذ بداية العام وحتى تاريخه، بنسب تنفيذ نحو ٧٠% من المخطط تنفيذه العام الحالي.