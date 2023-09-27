١٣٦ طالباً استفادوا من إعادة التصحيح لمواد من الدورة الامتحانية الثانية في درعا

تشرين – وليد الزعبي:

أوضح رئيس دائرة الامتحانات في مديرية تربية درعا أحمد الجاموس، أن عدد المستفيدين من إعادة التصحيح لمختلف مواد شهادة الثانوية العامة للفرع العلمي من الدورة الامتحانية الثانية بلغ ١٢٠ طالباً، فيما بلغ عدد المستفيدين من إعادة تصحيح مواد شهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي ١٦ طالباً.

ولفت رئيس الدائرة إلى أن نسبة المستفيدين للفرع العلمي ٨.٦٣٪، حيث إن عدد المتقدمين بطلبات إعادة التصحيح يبلغ ١٠٣٦ طالباً، بينما نسبة المستفيدين للفرع الأدبي ٩.١٢٪ من المتقدمين بطلبات إعادة تصحيح والبالغ عددهم ١٤٦ طالباً.

ولجهة طلبات إعادة الجمع فلم يستفد حسب رئيس الدائرة أي طالب، مشيراً إلى وجود تخفيضات في العقوبات الامتحانية.