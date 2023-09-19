الدين العام الأمريكي يسجل رقما قياسياً جديداً ببلوغه 33 تريليون دولار

تشرين – وكالات:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن حجم الدين العام الأمريكي بلغ رقماً قياسياً جديداً بعدما تخطى حاجز 33 تريليون دولار.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن إجمالي حجم الديون الخارجية للولايات المتحدة بلغ 33.044 تريليون دولار.

يشار إلى أنه في أوائل حزيران الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانوناً يرفع سقف الدين العام.

وسمح هذا الإجراء للسلطات الأمريكية بتجنب التخلف عن السداد. وفي ذلك الوقت، كان الرقم عند مستوى 31.95 تريليون دولار، ولكن في منتصف الشهر نفسه، تجاوز الدين الوطني 32 تريليون دولار.