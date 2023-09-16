الزراعة ستفعل منح البطاقات الإلكترونية للقطاع الزراعي في تشرين أول المقبل

تشرين:

دعت وزارة الزراعة كل الفلاحين إلى مراجعة مديريات الزراعة في محافظاتهم أو أقرب وحدة إرشادية للحصول على التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي، حيث سيتم اعتماد التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي للمساحات المخططة زراعتها على مستوى الفلاح والمزارع للموسم الزراعي 2023- 2024 كأساس في تحديد كمية المحروقات اللازمة للاستثمار، ومن ثم تفعيلها على البطاقة الإلكترونية الخاصة بهم.

وأشارت الوزارة في منشور لها في صفحتها على الفيسبوك إلى أن الهدف من الأتمتة تحقيق العدالة في توزيع المازوت الزراعي بين كل القطاعات “الخاص والتعاوني والمشترك” وإيصال الكميات إلى مستحقيها.

ولفتت وزارة الزراعة إلى أنه سيتم تفعيل المنح في الشهر القادم وفق عدة أسس أهمها أن تعتبر قاعدة البيانات أساس المنح للفردي والتعاوني ويتوجب على كل حائز زراعي مراجعة الوحدة الإرشادية والحصول على تنظيم زراعي عن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2023- 2024.

وبينت الوزارة أنها عملت مع الجهات ذات الصلة على أتمتة توزيع مادة المازوت الزراعي من خلال وضع قاعدة بيانات بأسماء الفلاحين وحيازاتهم الفردية للقطاعات الثلاثة.