مزارعو التفاح ينتظرون الصناديق والتسعيرة

تشرين- طلال الكفيري:

يبدو أن هاجس تسويق التفاح هذا الموسم بات هو الشغل الشاغل للمزارعين هذه الأيام، ولا سيما أن قطاف الإنتاج أصبح على الأبواب.

فعدم توافر صناديق بلاستيكية كافية لدى فرع السورية للتجارة في السويداء، تْمكن الفلاحين من تسويق منتجهم من التفاح إلى مستودعاتها، آثار مخاوفهم، لأن عدم تأمينها لهم سينعكس سلباً على كميات التفاح المراد تسويقها للفرع، وهذا سيبقي من يتحكم بتسويق التفاح وأسعاره هم التجار والسماسرة.

وفي المقلب الآخر لا يزال المزارعون ينتظرون صدور تسعيرة التفاح الخاصة بتسويقه إلى فرع السورية للتجارة، لكونها لم تبصر النور لتاريخه، الأمر الذي زاد من قلقهم إزاء إنتاجهم الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.

وفي هذا السياق أوضح رئيس اتحاد فلاحي السويداء تكليفاً طلال الشوفي لـ(تشرين) أن الاجتماع الذي جمع رؤساء الجمعيات الفلاحية المنتجة للتفاح مع مدير السورية للتجارة بين أن الصناديق المتوافرة لدى فرع السورية للتجارة لا تتجاوز 50 ألف صندوق بلاستيكي. وهذه الكمية غير كافية، فمن المفترض تأمين المزيد من هذه الصناديق ليتسنى لكل الجمعيات الفلاحية تسويق منتجها دون أي منغصات، وتمنى رئيس اتحاد فلاحي السويداء الاستعجال بإصدار تسعيرة التفاح التي ينتظرها الفلاحون بفارغ الصبر ، لكونها تعد المؤشر الذي يستند إليه المزارع ببيع إنتاجه للتجار أو الضمانة.

وفي السياق ذاته أشار مدير فرع السورية للتجارة في السويداء حسن أبو عمار إلى أن الفرع يسعى جاهداً لتأمين أكبر كمية ممكنة من الصناديق البلاستيكية، لتغطية كل الجمعيات الفلاحية المنتجة للتفاح، ولفت أبو عمار إلى أن التسعيرة ستصدر قريباً وبناء عليها يتم تحديد الكميات المراد استجرارها من المزارعين.