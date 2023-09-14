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بدء المرحلة الثانية من أعمال مشروع ترميم واجهة مسرح تدمر الأثري

تشرين:
بدأت المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع الفيلق الاستكشافي التطوعي الروسي المرحلة الثانية من أعمال مشروع ترميم واجهة مسرح تدمر الأثري المدمرة جراء اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي قبل اندحاره من المنطقة.

وتتمثل هذه المرحلة بأعمال إدارة الركام وفرزه بشكل منهجي وتوثيق كل القطع الحجرية باستخدام تصوير ثلاثي الأبعاد، وتحديد الأحجار السليمة التي يمكن استخدمها في المرحلة الثالثة التي تتمثل بإعادة بناء الأجزاء المدمرة من الواجهة وفق أعلى المعايير العالمية لمثل هذه الحالات.

وذكر معاون المدير العام للآثار والمتاحف الدكتور همام سعد أن المرحلة الثانية في ترميم وإعادة تأهيل واجهة مسرح تدمر الأثري تتضمن فرز ركام الحجارة المنهارة، والتي تشمل توثيق الوضع الراهن للحجارة وطبقاتها وترقيمها، وإجراء استمارة لكل حجرة على حدة بعد استخدام التصوير ثلاثي الأبعاد، ومن ثم إجراء الدراسات والمخططات اللازمة لمعرفة عدد الأحجار المكتملة والناقصة والمتضررة.

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