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«شطرنج طرطوس» في الصدارة رغم الصعوبات وغياب المكان

تشرين -أحمد بلال:
اختتم في محافظة حماه الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية للشطرنج للرجال والسيدات بمشاركة 12 محافظة وأكثر من 145 لاعباً ولاعبة.
ثابت وسوف عضو الاتحاد السوري للشطرنج ومدرب فريق طرطوس للشطرنج بين لـ (تشرين ) أن فريق طرطوس شارك في هذه البطولة إلى جانب العديد من المحافظات، وكانت نتائج مشاركتنا جيدة جداً.
وتابع وسوف : ونتيجة المشاركة تأهل خمسة لاعبين، وهم ثلاثة لاعبين من أصل سبعة وهم: علي حمود-ريان ديب- أشرف معلا وتأهلت سيدتان (نايا بوفرود- زينب دخيل ) ليبلغ عدد المتأهلين خمسة.
من جهتها أكدت اللاعبة نايا بوفرود لـ (تشرين ) أن أهم الصعوبات التي يواجهها فريق شطرنج طرطوس صعوبات مالية بالدرجة الأولى وعدم وجود المكان المناسب لهذه اللعب، وتمنت نايا بأن تحظى هذه الرياضة بالاهتمام والرعاية وإقامة بطولات دورية كي نستطيع البقاء في الصدارة سنوات طويلة.

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