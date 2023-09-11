بانتظار ورود مادة الشعير توزيع النخالة بالجملة.. والشعير بالقطارة في الدورة العلفية الحالية

تشرين – محمد فرحة:

بدأت المؤسسة العامة للأعلاف دورتها العلفية الأخيرة لهذا العام والتي انطلقت في السابع من هذا الشهر وتستمر لنهاية العام..

الدورة العلفية هذه تتألف من ٨ كغ من النخالة و٢ كغ فقط من الشعير، مع ترك كمية هذه الأخيرة لرغبة المربين كما جاء في قرار التوزيع.

غير إن من يدقق في حيثيات الخلطة العلفية هذه يلاحظ ضعف وتدني نسبة مادة الشعير.

يقول مدير أعلاف حماة المهندس تمام النظامي لـ(تشرين) : إن عملية التوزيع هذه ستشمل نحو مليونين ونصف المليون رأس أغنام في مجال زراعتي حماة والغاب، وفقاً لآخر إحصاء اعتمد قبل شهرين من الآن، و ٩٧ ألفاً و٤٠٠ رأس من الماعز جلها يتواجد في منطقة سهل الغاب..

مشيراً إلى وجود كميات كبيرة من النخالة وقليلة من الشعير، معللاً الأسباب لقلة وجودها لدى المؤسسة العامة للأعلاف، وأن عملية التوزيع هذه في هذه الفترة تأتي لسد النقص الحاصل في الأعلاف الخضراء لقطيع الأغنام .

منوهاً بما يتعلق بالأبقار، فعملية التوزيع مفتوحة لها منذ شهر تقريباً، وهي البالغ عددها في مجال زراعة حماة ٥٩ ألف رأس و٢٩ ألفاً قي مجال زراعة الغاب، ووفقاً لهذه الإحصائية تجري عملية توزيع المقنن.

بالمختصر المفيد قد يكون ضعف كمية الشعير في المقنن المذكور نظراً لقلة المادة لدى مؤسسة الأعلاف، ومن هذا المنطلق أدرك الموردون بقية التفاصيل ومن خلالهم ولهم تم فتح باب استيراد الشعير من الآن ولغاية نهاية هذا العام.

مع الإشارة إلى أن موسم الشعير كان جيداً، وفقاً لحديث سابق لمدير عام مؤسسة الأعلاف.. وعجبي..