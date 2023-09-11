ثلاث رخص توظيف وتشييد منشآت سياحية نوعية في درعا.. وزيارة المجموعات السياحية الأجنبية لا تنقطع

تشرين – وليد الزعبي:

تدل المؤشرات في درعا على أن النشاط السياحي في تحسن مستمر، حيث يتم بين الحين والآخر ترخيص منشآت نوعية جديدة في مناطق مختلفة من المحافظة.

مدير سياحة درعا ياسر السعدي، أوضح أنه تم خلال الشهر الجاري منح رخصة توظيف سياحي لمدينة الخطيب التابعة لمنطقة عتمان العقارية، وهي متنزه شعبي متكامل يحتوي على ألعاب كهربائية مختلفة ومسابح ومطاعم ومساحات خضراء، وتؤمها أعداد كبيرة من المتنزهين لكونها تحسب على باب السياحة الشعبية المنخفضة التكاليف، والمهم أن عملية نقل الراغبين في ارتيادها تتم مجاناً على حساب المنشأة ذهاباً وإياباً، علماً أن القيمة التقديرية للمنشأة حوالي ٣٠ مليار ليرة، كذلك تم أيضاً منح رخصة توظيف سياحي لمنشآة أبو الوفا الواقعة في منطقة درعا العقارية (السدّ)، وتتكون من ثلاثة مسابح وكافتيريا ونقطة مبيت وشاليه خاص بالعائلات، وتصل قيمة المنشأة التقديرية لما يقارب ٥ مليارات ليرة.

ولفت السعدي إلى أنه تم منح رخصة تشييد منشأة سياحية أخرى، تتضمن مجموعة من المسابح والشاليهات ومطاعم في منطقة الدلي، وقد بدأت المباشرة بأعمال التشييد، بينما جرى بالتوازي منح رخصة لمؤسسة سياحة وسفر في بلدة صيدا، كما شهد الشهر الحالي وكذلك الشهر الماضي توافد عدة مجموعات سياحية بشكل شبه يومي إلى مدينة بصرى الأثرية، وهذه المجموعات من جنسيات أوروبية وآسيوية وغيرها.

ولجهة السياحة الداخلية، أشار السعدي إلى أنه تم خلال الشهر الحالي منح أكثر من ٦ موافقات على رحلات سياحية داخلية، ولا سيما إلى الساحل السوري وريف دمشق، ومثل هذه الرحلات تتكرر بشكل دوري بما لا يقل عن رحلتين أسبوعياً.