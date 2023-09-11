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الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات

تشرين:
توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من البلاد، وخاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والوسطى والساحلية تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً.
وأشارت المديرية إلى أن الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وتميل درجات الحرارة غدا للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، والجو صيفي معتدل بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.

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