إدارة نادي الجلاء تسعى لاستعادة لاعبي سلتها

تشرين – عبد القادر كويفاتيه:

خطت إدارة نادي الجلاء خطوتها الأولى بالتعاقد مع مدربها الذي تألق لاعباً ثم نجح مدرباً، وقدم الدكتور عبود شكور خلال المواسم التي درب رجال سلتها عروضاً جيدة، واستطاع أن ينافس منافسة قوية ولم يكن فريقه عادياً.

وفي حديث الشكور لـ”تشرين” بين أن جديد فريقه هو محاولة استعادة بعض لاعبي النادي الذين هجروا النادي الموسم الماضي.

وأضاف الشكور أنه تمت استعادة جورج نظاريان و كارل ايغو، بينما خسرنا جورج صباغ الذي سيلعب لنادي الاتحاد.

وأكد الشكور: إن طموحنا بالتأكيد تقديم كرة سلة جميلة وحديثة تسعد جمهور نادي الجلاء.

مشيراً إلى الإنجاز الذي حققه فريقه الذي يضم في صفوفه كوكبة من البراعم الشابة من سنتين، مضيفاً: إذ حققنا بطولة كأس الجمهورية لسن تحت الـ ٢٧سنة.

الجدير ذكره أن الشكور لم يدرب الموسم الماضي، والذي تناوب على تدريبه المدرب الوطني المهندس جورج شكر، والمدرب اللبناني زياد ناطور، وقدم في منافسات الدوري والفاينل عروضاً جيدة.