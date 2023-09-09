منتخبنا الأولمبي يتجاوز بروناي بسهولة

تشرين- سامر اللمع:

حقق منتخبنا الأولمبي فوزاً كبيراً على منتخب بروناي دار السلام بأحد عشر هدفاً دون مقابل، في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً التي تستضيفها الأردن.

افتتح هوزان عثمان التسجيل عند الدقيقة 19، وضاعف أوليفر كاسكاو النتيجة لمنتخبنا عند الدقيقة 40، وفي الدقيقة 45+1 سجل مصطفى عبد اللطيف الهدف الثالث وفي الدقيقة 45+3 سجل محمد ريحانية الهدف الرابع لمنتخبنا الأولمبي لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني عاد محمد ريحانية للتسجيل مرة أخرى عند الدقيقة 62. ووقع ريحانية على الهاتريك في الدقيقة 66 من علامة الجزاء، وسجل محمود عبد اللطيف الهدف السابع عند الدقيقة 72.

وبحلول الدقيقة 76 سجل أحمد حاتم الهدف الثامن، وعاد مصطفى عبداللطيف ليوقع على هدفه الشخصي الثالث والتاسع لمنتخبنا في الدقيقة 79، فيما بصم محمود نايف على الهدف العاشر عند الدقيقة 90+5، واختتم المقداد أحمد مهرجان الأهداف في الدقيقة 90+9.

منتخبنا كان خسر لقاءه الافتتاحي مع سلطنة عمان بهدفين نظيفين.

يشار إلى أن منتخبنا سيواجه منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم في ختام مباريات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً.