سلة الكرامة تتعاقد مع ادريبي

تشرين- معين الكفيري:

كشف فريق سلة رجال الكرامة عن أولى صفقاته في كرة السلة بتعاقده مع السنتر هاني ادريبي قادماً من فريق الوحدة.

الكرامة أعلن عن ضم ادريبي لصفوفه. بعد أن توّج في الموسم الماضي ببطولة الدوري برفقة البرتقالي.

ولعب هاني ادريبي في الموسم الماضي 22 مباراة بين الدوري والكأس، واستطاع تسجيل 210 نقاط من 83 محاولة من الثنائيات من أصل 167 محاولة.. وسجل 3 ثلاثيات من 8 تسديدات، و35 رمية حرة من 110 رميات.

كما أن ادريبي تواجد برفقة منتخبنا، حيث مثله في كامل الفئات العمرية وصولاً للمنتخب الأول.

وكان هاني ادريبي قد لعب النصف الأول الموسم الماضي في الإمارات مع فريق البطائح ومن ثم عاد للوحدة في النصف الثاني من الموسم.

الجدير ذكره أن الوحدة كان تعاقد مع اللاعبين عبد الوهاب الحموي بمبلغ خيالي وصل ل900 مليون و”محي الدين قصبلي” اللذين يلعبان في مركز السنتر وهذا السبب المرجح لخروج ادريبي من فريق الوحدة.