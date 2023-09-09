بعد افتتاح منتجع مشتى الحلو…قحف: إعلان قريب بخصوص التشغيل والحجوزات والأسعار

تشرين:

أكد أيمن قحف رئيس مجلس إدارة منتجع مشتى الحلو الذي تم افتتاحه مؤخراً، أن ذلك سيشكل إعادة حقيقية للألق في أجمل مناطق سورية، وسيكون هناك ثمة إعلان قريب بخصوص التشغيل والحجوزات والأسعار وكل ما يخطر بالبال من قبل إدارة المنتجع والشريك المستثمر شركة الأصايل ..

ولفت قحف في تصريح ل”تشرين” إلى أن المهم الآن أن العمل قد أنجز بأعلى المواصفات وقد حرصنا على ذلك بقوة كوزارة سياحة وكمجلس إدارة، وكان الشريك – المستثمر متعاوناً ولم يُضِع الزمن دون نتيجة، بل كانت أعلى من التوقعات ..

وأضاف قحف: هي رسالة استثمارية جيدة.. يمكن أن تقوم استثمارات كبرى ناجحة حتى في هذا الزمن الصعب !

والجميع سعداء بأن نعيد الحياة لأجمل منتجع جبلي ليس في سورية فحسب بل في كل المنطقة، وهو نقطة جذب سياحي ومحرك تنموي مولد لفرص العمل..

واعتبر رئيس مجلس إدارة “مشتى الحلو” أن المنتجع نموذج لشراكة ناجحة متوازنة عادلة بين الدولة القطاع الخاص ولأول مرة نرفع الغبن والظلم ونعطي إمكانياتنا ونأخذ من الشريك والمستثمر أفضل ما لديه والجميع رابحون.