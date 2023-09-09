منتخبنا يواصل تدريباته للقاء الصين ودياً

تشرين- سامر اللمع:

يتابع المنتخب الوطني الأول تدريباته في معسكره المقام حالياً في مدينة تشنغدو الصينية، حيث أجرى صباح اليوم حصة تدريبية استعداداً لملاقاة نظيره الصيني الثلاثاء القادم.

وغادر بعثة المنتخب اللاعب مارديك ماردكيان بعد موافقة المدير الفني هيكتور كوبر لالتحاقه بفريقه الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى الإماراتي.

حيث لعب منتخبنا قبل ذلك مباراة ودية مع منتخب ماليزيا فرض فيها الخصم نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بعدما كان متأخرا في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

هذه النتيجة سجلت العديد من إشارات الاستغراب على أداء ومستوى اللاعبين بشكل عام في ظل تبريرات غير مقنعة من المدير الفني الأرجنتيني للنسور هيكتور كوبر حيث قال عن لقاء الصين إنه يمتلك وقتاً جيداً لإعادة اللاعبين إلى حالة بدنية مقبولة وللاستشفاء..والمباراة ستكون مختلفة بشكل كبير وسيلعبها بشكل وطريقة مختلفة عن لقاء ماليزيا.

وحمّل مدرب منتخبنا للرجال بكرة القدم هيكتور كوبر الإرهاق البدني مسؤولية تعادل المنتخب مع ماليزيا في المباراة الودية بهدفين لكل فريق.

وبيّن كوبر أنه كان سعيداً في الشوط الأول، فقد أظهر المنتخب روحاً عالية وحماساً كبيراً بالإضافة إلى الأداء الجيد والنتيجة التي كانت تشير لتقدمنا 2-0.

وأضاف: الشوط الثاني شهد تراجعاً في مستوى اللاعبين بسبب الإرهاق البدني الكبير، كما أنه أجرى بعض التبديلات لرؤية اللاعبين الجدد لكنها لم تغير شيئاً لأن الحالة البدنية كانت سيئة جداً للاعبين.

وأشار إلى أن سبب الإرهاق البدني الذي حدث ناتج عن السفر الطويل، وفترة التمرين والتدريبات التي لم تكن طويلة..كما أكد أن نهاية المباراة بنتيجة التعادل تعد خسارة لأن المنتخب كان متقدماً بهدفين دون رد وقلبت الموازين عليه.

يشار إلى أنّ منتخبنا وقع في المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا وأوزبكستان والهند، حيث ستنطلق البطولة في 12 كانون الثاني من العام المقبل وحتى 10 شباط، فيما ينص نظام التأهل إلى الدور التالي على تأهل أول فريقين من كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 فرق حصلت على المركز الثالث.