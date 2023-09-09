طرطوس تحصد  المركز الثاني والميدالية الفضية في أول بطولة لها بكمال الأجسام

تشرين- أحمد بلال:

اختتمت في مدينة الأسد الرياضية في محافظة اللاذقية بطولة الجمهورية لكمال الأجسام والتي أقيمت في السادس والسابع من هذا الشهر. وبمشاركة أغلب المحافظات السورية .

محمود الأحمد رئيس اللجنة الفنية لكمال الأجسام في (طرطوس) بين ل (تشرين )

أن طرطوس شاركت في بطولة الجمهورية (سيد الشاطئ) والتي تعد من أقوى البطولات في سورية واستمرت البطولة يومين، اليوم الأول للميزان والثاني للمنافسات.

وأضاف الأحمد: استطعنا حصد نتائج جيدة، من خلال لاعبنا نور ثائر إسماعيل للميدالية الفضية والمركز الثاني على مستوى سورية لوزن 70 كغ

البطل إسماعيل أكد ل(تشرين ) أنه بدأ بالتحضير والتجهيز لهذه البطولة منذ الشهر السابع والتجهيز لهذه البطولة يحتاج صبراً وإرادة وهو مكلف في الوقت نفسه.

ونوه بأنه كان ضمن المنافسة على وزن 70 كغ تسعة لاعبين وإنه سيبدأ بالتجهيز للمشاركة في بطولات قادمة.