السياحة و”الشؤون” تتفقان على آليات انتساب العاملين في المنشآت السياحية إلى “التأمينات الاجتماعية”

تشرين:

وقعت وزارتا السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل محضر اجتماع بهدف الإشراف المشترك وضبط آليات انتساب العاملين في المنشآت السياحية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفروعها في المحافظات.

وزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني أوضح أهمية الاتفاق بما يخص تسجيل العمالة في قطاع السياحة، وأشار إلى أهمية الربط بين طلاب وخريجي مؤسسات التعليم والتدريب السياحي والفندقي وبين سوق وأصحاب العمل، لافتاً إلى استعدادات الوزارتين لإقامة ملتقى فرص العمل والتركيز على مخرجاته.

وأكد وزير السياحة على تطبيق أحكام القانون 23 فيما يخص إلزام المنشآت السياحية بتأمين فرص العمل لخريجي التعليم السياحي وتسجيل عمالهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

من جهته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أكد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز الرؤية المشتركة والعمل بين الوزارتين من خلال شراكة فاعلة والاستفادة من الخبرات الموجودة لمواجهة التحديات التي تواجه العمل.

ولفت إلى توسيع مشاركة القطاعات الاقتصادية في ملتقى فرص العمل القادم ليشمل شركات التأمين والمصارف والمنشآت الصناعية والحرفية، والتشبيك بين المعاهد السياحية ومراكز تمكين الشباب لردم الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل.