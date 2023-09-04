إطلاق خدمات التجنيد للمغتربين السوريين عبر بوابة المركز القنصلي الإلكتروني

تشرين

أعلن مركز خدمة المواطن الإلكتروني عن إطلاق عدد من خدمات التجنيد عبر بوابة المركز القنصلي الإلكتروني، وذلك بالتعاون بين وزارات الاتصالات والتقانة والدفاع والخارجية والمغتربين.

وأوضح المركز في إعلانه أنه أصبح بإمكان المغتربين السوريين خارج البلاد الاستفادة من خدمات التجنيد التي تشمل (التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى – تجديد التأجيل بالإقامة – دفع البدل النقدي للاحتياط – دفع البدل النقدي – دفع بدل فوات الخدمة)، وذلك عبر البوابة الخارجية للمركز.

ووفق إعلان المركز، يمكنكم الاطلاع على خدمات التجنيد من خلال دليل معاملات المركز القنصلي الإلكتروني عبر موقعه الرسمي:

https://www.ecsc-expat.sy