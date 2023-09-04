“التجارة الخارجية” في اللاذقية مستمرة بتوريد أدوية الأمراض السرطانية والدم والتخدير

تشرين – يوسف علي

بيّن مدير فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في اللاذقية محمد منير الأسد لـ”تشرين” أن مبيعات المؤسسة للقطاع الصحي العام من أدوية الأمراض السرطانية والدم والتخدير منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي تجاوزت 58.475 مليار ليرة، وتم بيع أدوية للقطاع الصحي الخاص بـ393 مليون ليرة من المستلزمات الطبية.

وأكد أنه من خلال إجازات استيراد للقطاع الخاص تم توريد 304170 إطار آلية بقيمة 2.555250 مليون دولار بما يعادل حوالي 11.444 مليار ليرة، حيث تقاضت المؤسسة عمولة 2% فبلغت أكثر من 231 مليون ليرة.

وأضاف: ومن خلال إجازات استيراد للقطاع الخاص تم توريد 2304 آليات بقيمة 1.731488 مليون دولار بما يعادل 9.379 مليارات ليرة، حيث تقاضت المؤسسة عمولة 62 مليون ليرة تقريباً، والآليات الزراعية التي تساهم في العملية الإنتاجية معفاة من العمولة.

وأشار إلى أنه خلال مزاد علني أجري في 31 آب الماضي تم بيع 25 سيارة بقيمة 2.3335 مليار ليرة، وكانت المؤسسة قد باعت في مزاد علني أجري في نيسان الماضي 112 سيارة بقيمة 6.565 مليارات ليرة.