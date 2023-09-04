باتيلي يؤكد ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات.. وتداعيات أزمة لقاء المنقوش- كوهين تتسع

تشرين – وكالات:

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه التقى، الأحد، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، واتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات.

وأضاف باتيلي: اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ في الحسبان الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسة في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.

كما التقى باتيلي رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكدا أيضاً ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية.

وأضاف باتيلي في حسابه على موقع «إكس» أن السايح أطلعه على آخر الاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مطلع العام المقبل.

يأتي ذلك فيما تتسع داخلياً تداعيات أزمة اللقاء الذي جرى بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين في روما قبل أيام، والذي أثار موجة غضب عارمة بين الليبيين.

وحسب وسائل إعلام ليبية نقلاً عن مصدر حكومي فإن التحقيق مع المنقوش– الموقوفة عن العمل– يتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً «واتساب».

وكان النائب العام الليبي أعلن يوم السبت الماضي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء المنقوش مع كوهين، فيما أكدت المنقوش «التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».. في حين قال بيان صادر عن خارجية الكيان المحتل إن «الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين (إسرائيل) وليبيا».