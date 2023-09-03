تراجع كبير في غزارات الينابيع والآبار في درعا.. والمعنيون يتحدثون عن إجراءات مكثفة لتحسين واقع مياه الشرب

تشرين – وليد الزعبي:

إن تحسين واقع مياه الشرب في ظل جفاف وتراجع غزارات العديد من المصادر المائية، يعد من الضرورات الملحة في درعا، وذلك لرفع معاناة السكان الذين يعانون الأمرّين من شح مياه الشرب.

وبهذا الشأن أوضح المهندس مأمون المصري مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في درعا، أنه يجري العمل على تعزيز المصادر المائية ورفع مستوى أدائها من خلال تنفيذ الخطة الاستثمارية، لافتاً إلى أن اعتمادات هذه الخطة للعام الجاري بلغت ٤.٦ مليارات ليرة، وبلغت نسبة الإنفاق الفعلي لتاريخه ٨٠٪، ونسبة الإنجاز المادي ٨٥٪، وهي موزعة على تطوير أعمال المؤسسة واستبدال وتجديد شبكات ومشاريع مياه الشرب وإرواء التجمعات السكانية في المحافظة، إضافةً إلى استبدال وتجديد شبكات ومشاريع الصرف الصحي في المحافظة.

وبيّن المدير العام أن أهم الأعمال المنفذة خلال العام الحالي حفر بئر في غزالة لإرواء درعا، وآبار في كل من النعيمة وإزرع وكويا واليادودة وعدوان والسكرية وغصم، بينما يتم حالياً تنفيذ بئر في بلدة دير البخت، وفي مرحلة التصديق مشروع تنفيذ آبار في بلدات الطيبة والدلي وكفر ناسج ومدينة بصرى، بينما تم الإعلان عن تنفيذ بئر في بلدة قيطة وبئر في بلدة القنية، وبالتوازي جرى تأهيل آبار وتشغيلها على الطاقة الشمسية في كل من بلدات الطيحة وسملين وكمونة وعقربا وقيطة.

وبالنسبة لمدينة نوى أوضح أنه تم تجهيز ٣ آبار مع محطة ضخ على طريق نوى الشيخ مسكين، وتزويدها بمنظومات طاقة شمسية من قبل المؤسسة وبالتشارك مع المجتمع المحلي، وكذلك تجهيز ٣ آبار إضافية مع تنفيذ خط كهرباء معفى من التقنين بطول ٣٥٠٠م لتغذية المحطة المذكورة والآبار، وتم وضعها في الاستثمار، إضافة إلى تنفيذ خط قطر ٤ إنشات بطول ٣٦٠٠م لتغذية الحي الجنوبي الغربي من المدينة، ويجري العمل حالياً على تجهيز محطة ضخ جديدة تابعة لمشروع الثورة مرحلة ثالثة المغذي لمدينة نوى وهو قيد إنهاء الأعمال المدنية والمباشرة بأعمال التجهيز ميكانيكياً وكهربائياً وتنفيذ خطوط الجر والتوصيلات اللازمة، كما تم تجهيز وتشغيل ٩٠ بئراً في ٦٠ تجمعاً على مستوى المحافظة من قبل ورشات المؤسسة، إضافة إلى تأهيل محطة تل حمد.

ولفت إلى أنه جرى تأهيل خزانات في بلدات حيط والشجرة والشيخ سعد ورخم، وقيد التأهيل خزان معربة وخزان النعيمة، بينما نسبة تنفيذ أعمال بناء خزان عالٍ في منطقة الأرصاد في حي درعا البلد بلغت ٥٠٪، كما تم الانتهاء من تأهيل شبكة منكت الحطب وتنفيذ خط جرّ لمشفى جاسم، بينما تجري أعمال مدّ خط جرّ إلى منطقة تل الجموع وآخر إلى بلدة الشيخ سعد، إضافة إلى إجراء الصيانات الضرورية لخطوط الدفع الرئيسة والشبكات والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية للمشاريع، وقامت المؤسسة بالتعاون مع المنظمات الدولية بتأهيل مضخة عين ذكر لصالح تجمعات الشجرة وتشغيلها على الطاقة الشمسية مع تأهيل شبكات المياه في تلك التجمعات، وتأهيل محطة ضخ حماطة وتشغيلها على الطاقة الشمسية وتنفيذ خط توتر هوائي لمشروع الأشعري، وتأهيل بئر زمرين وتشغيلها على الطاقة الشمسية وتأهيل خطوط مياه في نوى وغيرها من الأعمال.

ولم يغفل المصري الصعوبات التي يتمثل أهمها في تراجع غزارة الينابيع الرئيسة والآبار بسبب الحفر العشوائي وزيادة عدد الآبار المخالفة، حيث بلغت أكثر من ٣٦٠٠ بئر مخالفة، كذلك التعديات الواقعة على منظومة مياه الشرب، ولاسيما الشبكات وخطوط الدفع لأغراض سقاية المزروعات وصعوبة ضبطها ضمن الظروف الراهنة، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وعدم وصوله بشكل منتظم إلى المشاريع والمحطات الرئيسة، إضافة إلى نقص الآليات الثقيلة وعدد العاملين.