طقس اليوم.. صيفي بين الصحو والغائم جزئياً

تشرين:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع احتمال لهطل أمطار محلية خفيفة على المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، بينما يكون الجو ليلاً معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، وتبقى فرصة لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر، تتجاوز سرعتها 50 كم/سا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

مبينة أنه لا تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة، غداً.