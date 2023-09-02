“كهرباء درعا”: تركيب 46 مركز تحويل جديداً باستطاعات مختلفة

تشرين – عمار الصبح:

تتواصل أعمال الصيانة والتجديد التي تجريها الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وإصلاح أعطال وصيانة وتوسعة الاستطاعات في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح المدير العام للشركة المهندس هاني مسالمة أن قسماً من المراكز الموضوعة بالخدمة تم إحداثه والباقي تم توسيعه باستطاعات أكبر لضمان وصول التيار الكهربائي بشكل أفضل واحتواء أي استجرار زائد، مشيراً إلى أنه جرى ومنذ بداية العام الجاري بناء ثلاثة مراكز تحويل بقيمة /85/مليون ليرة، وتركيب /46/ مركز تحويل جديداً باستطاعات مختلفة وتوسعة /28/ مركزاً على امتداد المحافظة، واستبدال /15/ محولة محروقة.

وبين المسالمة أن ورشات الشركة تجري صيانة دورية لكل محطات التحويل، حيث تمت صيانة ورشة طفس وداعل بقيمة /40/ مليون ليرة والإعلان عن صيانة ورشة الكرك الشرقي، لافتاً إلى أنه تمت إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من قرى منطقة اللجاة وهي قرى (الظهر، السحاسل، المطلة، صنع الحمام، مزرعة الشيح، بريقطة).

وفي مجال الاستبدال والتجديد كشف مدير عام الشركة عن استبدال خطوط توتر متوسط بطول /10/ كم، واستبدال خطوط توتر منخفض /22/ كم، وتنفيذ خطوط جديدة توتر متوسط /22/ كم، وخطوط توتر منخفض /4/ كم، وتنفيذ خطوط متوسط أرضي في درعا البلد بطول /1/ كم، وفي مجال تأمين الاشتراكات الجديدة تم تنفيذ /398/ اشتراكاً وتبديل /246/ عداداً.