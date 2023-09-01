أجواء حارة نسبياً ورطوبة مرتفعة في المناطق الغربية

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً على المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، وهناك فرصة لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 55 كيلو متراً في الساعة أحياناً لتثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.