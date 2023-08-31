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وزير الاقتصاد يبحث مع الني آلية عمل الاتحادات العربية في سورية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة مع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربي السفير محمدي أحمد الني العلاقة مع مجلس الوحدة الاقتصادية، وواقع الاتحادات العربية النوعية، وخاصة الموجودة في سورية وآليات تقييم عمل ونشاطات هذه الاتحادات.
كما تم خلال اللقاء اليوم استعراض التحضيرات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس لعقد مؤتمر اقتصادي استثماري في سورية خلال الربع الأول من العام المقبل، وكذلك اجتماع الاتحادات النوعية الذي سيتم عقده أيضاً في دمشق في شهر شباط القادم.
وشدد الخليل على أهمية تعزيز التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية وفق آليات أفضل وأكثر فاعلية في الفترة القادمة.
حضر اللقاء مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين آلا.

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