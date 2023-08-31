خلال اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.. وزير الصحة: المراسيم التشريعية الأخيرة ساهمت في دعم القطاع الصحي

أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش على أهمية المراسيم التشريعية المتتالية التي صدرت مؤخراً، لافتاً إلى أنها تأتي في إطار دعم الدولة للقطاع الصحي بكل مكوناته، ولها الدور الكبير في دعم الكوادر الطبية بمختلف مسمياتها، وأيضا لدعم قطاع الأدوية في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وما ينجم عنها.

وأوضح الدكتور الغباش، خلال اجتماع عمل عقد اليوم في مبنى الوزارة مع أعضاء اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، أهمية إضافة بند اختبار البث الصوتي الأذني لتمكين البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، ولتسريع وتوسيع شريحة المستفيدين من البرنامج، وذلك في نموذج تقرير الولادة الجديد الذي سيتم اعتماده قريباً، والاستفادة من المعلومات الواردة فيه بالإحصائيات والدراسات في الأمراض الوراثية والخلقية والصبغية.

وناقش المجتمعون عدداً من القضايا التي تخدم مصلحة الطبيب والمواطن، بهدف رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين كواقع عمل مخابر وعيادات ما قبل الزواج والخدمات المقدمة فيها، ولا سيما فيما يتعلق بالتلاسيميا وأيضاً من الناحية الفنية والمادية والقانونية.