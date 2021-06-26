الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال

"وفا"

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إن حكومة الاحتلال لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، كما حصل في تقريري “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية” اللذين شددا على أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

وأضافت: إن تفاعل الدول والأمم المتحدة واهتمامها بهذه التقارير إن وجد هو بلا نتيجة عملية، ولا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وشددت على أنه لو صدرت مثل هذه التقارير عن دولة أخرى، لانبرت الدول للادعاء ببطولاتها وتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان، بينما تصمت عندما يتعلق الأمر بـ”إسرائيل”، في أبشع أشكال سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالمعايير في تعاملها مع القضايا والصراعات الدولية.

و أكدت الوزارة أن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يتعاملون مع حكومة الاحتلال بانحياز كامل، ولا يمارسون ضغوطاً عليها للجمها عن عمليات القتل والتنكيل وسرقة الأرض.