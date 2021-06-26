القاهرة: لن نتهاون في الدفاع عن مصالحنا

"وكالات"

ردت مصر، لأول مرة، على تصريحات مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، الذي قال: إن مصر غير قادرة على ضرب سد النهضة عسكرياً.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”: إن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين حول قدرة أديس أبابا على المواجهة العسكرية هي تصريحات استفزازية، مضيفاً: نحن نعلم ما هي مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها.

وتابع شكري: نستطيع الحفاظ على حقوق شعبنا ولن نتهاون في مصلحتنا بكل الطرق.. سوف نلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية وهذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري وفي حال وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها.

وشدد على أن ادعاءات إثيوبيا بأن مصر والسودان تعملان على تدويل قضية سد النهضة خارج إطار الاتحاد الإفريقي؛ هي محاولة من الجانب الإثيوبي للتهرب والتنصل مع أي آليات دولية من شأنها المساهمة في حل قضية سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر تقدمت بخطاب لمجلس الأمن دعماً لطلب السودان لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة والوصول لقرار أممي يضمن حلولاً سلمية لحقوق دولتي المصب.

وكان باتشاتا ديبيلي، قال الجمعة: إن بلاده مستعدة لسيناريو “الحل العسكري” لقضية سد النهضة مع مصر والسودان، رغم أنها لا تسعى إليه، يشار إلى أن الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، لم تنتهِ بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.

وكانت أبرز هذه الجولات، تلك التي عقدت برعاية أمريكية، من دون توقيع اتفاق بينهم، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.