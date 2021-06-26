اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في الضفة

"فلسطين اليوم"

شهدت مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي وعدد من المقاومين الفلسطينيين ، خلال اقتحام قوات للاحتلال المدينة ومحاولة اعتقال أحد الشبان الفلسطينيين.

وأفاد شهود عيان، بأن اشتباكاً مسلحاً اندلع عقب اقتحام قوة خاصة تابعة للاحتلال للمدينة واعتقال الشاب الفلسطيني أحمد محمود جعفر من منزله بعد تفتيشه وتخريبه.

وتشهد مناطق مختلفة في جنين اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي وتصدي مقاومين لاقتحاماتها التي تشنها يومياً على منازل الفلسطينيين وترهب سكانها وتعتقل العديد من أبنائها.