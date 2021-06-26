الرئيس الأفغاني ينفي الطلب من بايدن تعليق سحب القوات الأمريكية

وكالات

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم، أنه لم يطلب من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه معه في واشنطن تعليق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال غني: قرار الرئيس بايدن ، سيكون له تأثير على شعب أفغانستان وعلى الولايات المتحدة والمنطقة أيضاً، مضيفاً: الحديث يدور حول قرار أمريكا بالانسحاب من بلادنا، والذي تحترمه الحكومة الأفغانية.

وصرح بايدن أمس خلال لقائه مع غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبدالله عبدالله، أنه على الشعب الأفغاني تحديد مصيره بنفسه.

وفي وقت سابق قالت إدارة بايدن: “متمسكون بدعم الشعب الأفغاني عن طريق تقديم مساعدة دبلوماسية واقتصادية وإنسانية”.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستتم عملية سحب قواتها من أفغانستان قبل 11 أيلول من العام الجاري.