سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك يدعو لرفع الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على سورية

ناشد سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك المحافل الدولية إلى العمل على رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ودول بالمنطقة.

وجاء في بيان أصدره سينودس الكنيسة في ختام أعماله في لبنان اليوم برئاسة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك “وجه الآباء والمطارنة نداء إلى المحافل الدولية لرفع العقوبات عن شعوب دول المنطقة التي تعاني منها وخاصة سورية ولبنان والعراق لافتاً إلى أن المطارنة بحثوا عدة مواضيع أهمها الوضع الاقتصادي المتعثر في لبنان داعياً إلى تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت”.

وحول الوضع في فلسطين المحتلة ندد المجتمعون بالأحداث المؤلمة في فلسطين والتي ذهب ضحيتها مئات الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ داعين إلى إيقاف الحرب ودعم القضية الفلسطينية والسعي إلى حل عادل لها، كما دعا المجتمعون في نهاية السينودس إلى المشاركة يوم الأحد المقبل في يوم الصلاة الذي دعا إليه بطاركة الشرق الكاثوليك تحت عنوان (يوم السلام للشرق).

وكان البطريرك العبسي افتتح أعمال السينودس يوم الاثنين الماضي في المقر البطريركي في الربوة بلبنان بمشاركة المطارنة أعضاء السينودس المقدس الوافدين من الشرق الأوسط وبلدان الانتشار والرؤساء العامين للرهبانيات وجمعية المرسلين.

«سانا»