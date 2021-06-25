سيدات يد الشرطة بطلات الدوري

إبراهيم النمر

توجت سيدات كرة يد الشرطة ببطولة الدوري بعد فوزهن الصعب على سيدات نادي النصر بفارق 5 أهداف 23/17 في صالة الجلاء بدمشق بعد مباراة قوية من الطرفين تبادلا خلالها تسجيل الأهداف ، النصر كان الأكثر تميزاً في البداية ، لكن خبرة سيدات الشرطة ورغبتهن في الحفاظ على اللقب موسماً آخر تفوقت مع مجريات اللقاء ولاسيما لاعبته ولاعبة منتخبنا رانيا اسمندر التي كان لها فضل كبير في تسجيل عدد كبير من الأهداف ، إضافة إلى عبير الصلاط وحارس المرمى مادلين غانم التي دافعت عن مرماها ببسالة ، وفي الطرف المقابل كان لظهور اللاعبة المخضرمة ميرنا شحود فضل كبير في تقليص الفارق وإعطاء الثقة للاعبات صغيرات السن والخبرة على أمل التتويج في اللقب في الموسم القادم.

يشار إلى أن الفريقين تعادلا في مرحلة “بلي أوف” الذهاب بنتيجة 20/20.