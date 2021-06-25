لودريان: على أوروبا أن تتحاور مع روسيا

دعت فرنسا اليوم الاتحاد الأوروبي إلى إجراء حوار على مستوى عال مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في باريس نقلته وكالة “فرانس برس”: “ينبغي على أوروبا أيضاً أن تتحدث على مستوى عال مع روسيا” موضحاً أنه يجب التحدث مع روسيا من “أجل تحقيق الاستقرار الاستراتيجي واستقرار العلاقات”، مشيراً إلى أهمية “قضايا الحد من التسلح للأمن في أوروبا”.

وأعرب الكرملين في وقت سابق اليوم عن أسف روسيا إزاء فشل دول الاتحاد الأوروبي بالتوافق مع مبادرة لعقد قمة بين الطرفين مبدياً استعداد موسكو لتطبيع العلاقات مع بروكسل شريطة وجود إرادة متبادلة لذلك.