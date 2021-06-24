مصرع شخص بانهيار مبنى في مدينة ميامي الأمريكية

لقي شخص على الأقل مصرعه وحوصر عدد آخر اثر انهيار مبنى سكني بشكل جزئي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم.

ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن السلطات المحلية قولها: إن عملية إنقاذ ضخمة تجري حالياً بعد انهيار مبنى سكني مكون من أثني عشر طابقاً في مدينة ميامي أسفر عن مقتل شخص فيما لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وذكرت إدارة الطوارئ في مقاطعة «ميامي داد» في تغريدة لها على موقع تويتر أن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث وأظهرت صور نشرت على حساب شرطة ميامي بيتش حطاماً وأنقاضاً تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى.

ولم تتوفر معلومات حول عدد الأشخاص الذين يقطنون المبنى أو المتواجدين فيه لحظة وقوع الانهيار ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة.

«سانا»