روحاني: أنهينا الحرب الاقتصادية بنجاح

"فارس"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الحكومة تمكنت من إدارة البلاد، على مدى 3 سنوات ونصف السنة في ظل حرب اقتصادية.

وأشار روحاني، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الحكومة أدارت البلاد من دون إيرادات النفط لأول مرة في تاريخ إيران، كما أنها كانت تدفع مستحقات الرواتب من دون أي تأخير إضافة إلى دفع الإعانات المعيشية.

وأعتبر أن الحكومة لغاية الآن قامت بعمل كبير وصانت البلاد على مدى 3.5 سنوات وأنهت الحرب الاقتصادية بنجاح، وأقول للشعب الإيراني أن الحكومة أنهت الحرب في ظل تضحياتكم وإرشادات قائد الثورة الإسلامية وجرت أميركا لطاولة المفاوضات في فيينا، بحيث تمت معالجة القضايا المهمة.