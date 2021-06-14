احتفال شعبي في قرية حاصور بريف حمص بمناسبة فوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية

ابتهاجاً بفوز الدكتور بشار الأسد بانتخابات رئاسة الجمهورية أقيم في قرية حاصور بريف حمص الغربي احتفال شعبي شارك فيه الأهالي من مختلف قرى منطقة جبل الحلو.

وتضمن الاحتفال فقرات فنية منوعة وفلكلورية وأغاني وطنية عبر المشاركون من خلالها عن سعادتهم بنجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وفوز الدكتور بشار الأسد بانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشار فؤاد محفوض رئيس بلدية المرانة في تصريح لمراسلة سانا إلى أن فوز الرئيس الأسد بالانتخابات الرئاسية هو انتصار للشعب السوري الذي قهر الإرهاب وتصدى للحرب التي شنت على بلاده، لافتاً إلى أن الشعب السوري قال كلمته واختار رئيسه وسيمضي معه نحو مرحلة البناء والعمل بكل ثقة وتفاؤل.

بدوره أكد حسن ديب من أهالي قرية بتيسة الجرد أن الشعب السوري اختار الرئيس الذي قاد سورية إلى بر الأمان في أحلك الظروف بينما لفتت سمر المحمد من أهالي قرية حاصور إلى أن الاحتفالات تعبر عن فرحة السوريين بالانتصارات ونجاح الانتخابات الرئاسية في حين أعربت لميس خضور عن تفاؤلها بمرحلة العمل بقيادة الرئيس الأسد لتعود سورية أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة وتبقى منارة للعلم والعمل وموطن الحضارة والثقافة والعمران.

وأشار عدد من ذوي الشهداء إلى أن تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء أثمرت نصراً مؤزراً جسده أبناء الشعب السوري بإنجاز الاستحقاق الدستوري واختيار القائد القادر على حماية سورية والحفاظ على وحدة أراضيها وكرامة شعبها.