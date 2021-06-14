دير الزور .. إطلاق مشروع ري جديد الموسم الشتوي المُقبل

دير الزور- عثمان الخلف

أكد مدير فرع حوض الفرات الأدنى بدير الزور المهندس لورنس الحسين أن مشروع الري في القطاع السابع وضِعَ على سكة العمل ضماناً لدخوله الاستثمار في الموسم الشتوي القادم 2021 – 2022 .

المشروع يروي أراضي 9 قرى و تصل مساحته التصميمية حسب تصريح الحسين لـ” تشرين ” إلى 10 آلاف هكتار، فيما الفعلي منها للري تصل مساحته إلى 7582 هكتاراً.

وأضاف: يمتد المشروع على قرى: قطعة البوكمال ، العشائر ، حسرات، الغبرة، الجلاء، العباس القطعة والسيال الغربي والشرقي وكلها في ريف مدينة البوكمال ويتألف المشروع من محطة ضخ وقناة رئيسة ، إضافة لأقنية فرعية ومجموعة من المصارف والآبار .

وأشار المهندس الحسين إلى أنه جرى الكشف على محطات الضخ وجارٍ إعداد الكشوف التقديرية والأضابير وجدول بالكميات لإعادة تأهيل هذه المنشآت، كما أعدت الإضبارة الفنيّة بغية تأهيل شبكات الري فيه.

مُوضحاً أن العمل يتم بالتعاون مع الـ””undp ، ومنظمة “الفاو”، حيث تقوم ورشاتهما حالياً بتأهيل المحطة الرئيسة و محطة الرفع ، وهدفنا هو الإسراع بإنهاء أعمال التأهيل لوضع المشروع في الاستثمار الموسم الشتوي المُقبل. مبيناً أن العمل أيضاً جارٍ بالنسبة لقطاع الوفاء التابع لهذا المشروع وهو يروي قرى الصالحيّة، العباس، الطواطحة، وجزءاً من بلدة المجاودة وتصل مساحته الصافية إلى 1176 هكتاراً، فيما التصميمية التي عُرف باسمها فهي 1320 هكتاراً .

ولفت الحسين إلى أنه تم الكشف على محطة المشروع وإعداد إضبارة للمحطة كهربائياً ومدنياً مع شبكة الري المضغوط أُرسلت للإدارة العامة ، وجارٍ مناقشة الـ”undp” بشأن المضخات الرئيسة التي تبين نتيجة الكشف أنها مغمورة بالمياه.

ويُعاني فرع حوض الفرات الأدنى في دير الزور نقصاً بالآليات الحقلية وآليات الخدمة ، الهندسيّة منها والثقيلة التي تؤمن الإشراف على مشاريع التأهيل التي تنفذها المؤسسة ، ناهيك بنقص الكوادر الفنيّة وبالخصوص من الفئتين الأولى والثانية.