بعد عودته للخدمة .. 13 ألف ربطة خبز ينتجها فرن الزاهرة الآلي يومياً

حسام قره باش

أوضح مدير فرع دمشق في السورية للمخابز نائل إسمندر في تصريحه لـ«تشرين» عودة مخبز الزاهرة الٱلي للعمل بعد توقفه لأشهر والانتهاء من إجراء الصيانة له بشكل كامل، حيث جرت خلالها إعادة إعمار بيت النار وتجديد خطوط السير والتبريد وغرفة التخمير وتغيير محركات الآلات واستبدال بعضها وتجهيز مواقف وقوف المواطنين وتنظيم الدور عدا عن تجهيز البنية التحتية للمخبز ليكون جاهزاً 100٪ من جميع النواحي.

وبيَّن أن الصيانة جرت على عدة مراحل بتكلفة تقديرية كبيرة حيث جرى شراء المستلزمات وتأمينها بشكل مباشر من السوق وعن طريق العقود.

وأشار إسمندر إلى أن المخبز يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 12 طناً يومياً ويجري العمل خلال الأيام القادمة لتصبح حوالي 14 طناً حيث ينتج المخبز 13 ألف ربطة خبز يومياً تغطي المناطق المحيطة بدمشق ومناطق واسعة من محافظة ريف دمشق، إذ خصص لها 5000 ربطة يومياً يقوم المخبز بتأمينها بشكل دائم.

ويعمل المخبز على ورديتين بنظام الإشراف وجزء من إنتاجه من مادة الخبز مخصص للمهمات والتراخيص المحددة، ويفتح في السادسة صباحاً نوافذ البيع المباشر للمواطنين حسب النظام المعتمد والمعمول به.