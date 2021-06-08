لمتقاعدي المناطق النائية في التأمين والمعاشات رواتبهم عبر البريد

نور قاسم

بيّن المدير العام للمؤسسة السورية للبريد حيان مقصود لـ«تشرين» أنه تم منذ نحو أسبوع توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بهدف تسليم المعاشات للمتقاعدين الراغبين باستلام رواتبهم عبر «كوّات» البريد في مناطقهم، مشيراً إلى أنّ هذه الاتفاقية بين المؤسستين ستكون خطوة إيجابية للمتقاعدين, وخاصةً الذين يقطنون قي مناطق بعيدة لأنّ مكاتب البريد منتشرة في القرى كلّها, وتالياً توفير الجهد على المتقاعدين في القرى البعيدة.

ولفت مقصود إلى أنّ تفعيل هذا المشروع سيبدأ بعد ثلاثة أشهر من توقيع العقد لوجود العديد من التحضيرات التقنية وأتمتة ملفات المعاشات وإعداد الجداول الإلكترونية لإنجاز ذلك.

وعن سبب التأخير في توقيع العقد بين المؤسستين برغم الإعلان عن ذلك منذ عدة أشهر، أوضح مقصود أنه لا يوجد أي تأخير, وإنّما خلال الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات بين المؤسستين لوضع الصيغة النهائية لهذا الأمر.