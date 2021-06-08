دائرة النفايات الصلبة تحتاج ٤٨٠ مليون ليرة لإكمال أعمالها

السويداء - طلال الكفيري

أشار المهندس حسام حامد رئيس دائرة النفايات الصلبة في مديرية الخدمات الفنية في السويداء إلى أن الدائرة وبهدف إكمال أعمالها في مشروعاتها الخدمية التي تنفذها، فهي بحاجة إلى /٤٨٠/ مليون ليرة كاعتماد إضافي، وقد تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء من قبل محافظة السويداء للحصول على الموافقة اللازمة لإضافة الاعتماد، منها /٢٠٠/ مليون ليرة لتأمين حاويات قمامة للوحدات الإدارية، إضافة إلى تأمين ( ضواغط – بوكات – صاروخ شفط مياه صرف صحي) وذلك للقيام بالأعمال اللازمة للنظافة وترحيل القمامة، و/ ١٥٠/ مليون ليرة لتنفيذ أعمال تأهيل وترميم لمحطات نقل النفايات في كل من (السويداء – الصورة الصغيرة- صلخد – شقا) والتي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، و/١٣٠/ مليون ليرة لإكمال الأعمال غير المنجزة بمركز المعالجة المتكامل الكائن في بلدة عريقة.

لافتاً إلى أن الدائرة أبرمت هذا العام عقوداً بقيمة ٥٢٠ مليون ليرة، بغية إكمال الأعمال غير المنجزة بمركز المعالجة المتكامل في بلدة عريقة متضمنة خلايا الطمر البالغة /٥/ خلايا، ومحطة معالجة النفايات الصلبة، وحدة معالجة النفايات الطبية، ووحدة معالجة المياه العادمة، عدا عن تنفيذ شبكة للصرف الصحي وخزانات المياه وغيرها من أعمال البنية التحتية، علماً أن الإنفاقات المالية على المشروع بلغت منذ بداية العمل به عام ٢٠٠٩ وحتى تاريخه حوالي ٩٠٠ مليون ليرة.

وأضاف : إن الدائرة أبرمت عقوداً أيضاً لتأهيل عدد من المكبات العشوائية من خلال فتح طرق بهذه المكبات ليتسنى لآليات النظافة التابعة للوحدات الإدارية الدخول بيسر وسهولة إلى داخل المكب، وخاصة أن معظم الآليات تقوم برمي النفايات بشكل عشوائي وعلى الطرق المؤدية للمكب، وتعزيل هذه المكبات من خلال طمر النفايات الموجودة بها ضمن حفر ترابية لكيلا يصار إلى حرقها فيما بعد, كما قامت الدائرة أيضأ بتأمين حوالي ٣٠٠ حاوية معدنية وبلاستيكية لعدد من الوحدات الإدارية.