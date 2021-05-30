تمديد بيع مخصصات السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية حتى 7 حزيران

مددت المؤسسة السورية للتجارة للمرة الثانية فترة بيع المواد المدعومة «السكر والرز» الخاصة بأشهر «شباط وآذار ونيسان» التي تباع عبر البطاقة الإلكترونية إلى الـ 7 من حزيران القادم بما فيها أيام العطل بهدف وصول المواد إلى كل المواطنين وحصولهم على كامل مستحقاتهم.

وكانت السورية للتجارة بدأت بيع مواد السكر والرز بموجب البطاقة الإلكترونية لأشهر شباط وآذار ونيسان منذ منتصف شباط الماضي ومددت فترة البيع في الـ 14 من الشهر الجاري.

وطبقت خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين آلية جديدة لحصول الأسر على مخصصاتهم من السكر والرز بتحديد طلباتهم إلكترونياً عبر تطبيق الجوال «وي ان» المخصص لاستلام أسطوانات الغاز أو عبر قناة تلغرام أو الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع البطاقة الإلكترونية أو عبر خدمة «يو اس اس دي» على الرقم “نجمة 9884 مربع.

وتصل للمستفيد رسالة نصية تتضمن موعد استلام المواد من الصالة المحددة من قبله خلال يوم من تاريخ وصول الرسالة وفي حال عدم تمكنه من ذلك خلال الفترة المحددة يمكنه إعادة الطلب لأخذ دور جديد.

«سانا»