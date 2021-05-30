بعد ثلاث سنوات من «العتمة» شوارع مدينة صلخد ستبصر النور قريباً

السويداء - طلال الكفيري

أكثر من ثلاث سنوات وشوارع مدينة صلخد بالكامل غارقة في العتمة، نتيجة عدم توافر السيولة المالية اللازمة لشراء مصابيحٍ كهربائية وإجراء صيانة للأجهزة الكهربائية الموجودة، الأمر الذي دفع أهالي المدينة للمطالبة بإنارة هذه الشوارع لما لها من انعكاسات إيجابية عليهم.

والآن وبعد هذه السنوات يبدو أن إنارة الشوارع باتت قريبة جداً، حيث أشار رئيس مجلس مدينة صلخد زهير السعدي إلى أن محافظة السويداء رصدت لزوم إنارة الشوارع من الموازنة المستقلة للمحافظة مبلغاً قدره / ٢٥/ مليون ليرة بهدف إنارة شوارع المدينة. علماً أن هذا المبلغ يحقق إنارة للشوارع بنسبة ٥٠%.

وأضاف: تم تأمين كافة التجهيزات الكهربائية اللازمة لإنارة الشوارع، حيث تم التعاقد مع ورشة بغية تركيب المصابيح وصيانة الأجهزة المعطلة.