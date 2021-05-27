إخماد حريق في قرية أكراد الداسنية بريف حمص

أخمد كوادر الدفاع المدني في محافظة حمص اليوم حريقاً نشب بمساحات مزروعة بالمحاصيل الزراعية في قرية أكراد الداسنية.

وذكر مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل لـ «سانا» أن عناصر الدفاع المدني أخمدوا حريقاً نشب بمساحات مزروعة بالمحاصيل الزراعية في قرية أكراد الداسنية بريف حمص الغربي قبل امتداده مشيراً إلى أن المساحة المتضررة بلغت 7 دونمات.

ودعا عاقل المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم إشعال النار أو إلقاء أعقاب السجائر على جوانب الطرق منعاً لنشوب الحرائق والمبادرة إلى الاتصال فوراً بفرق الاطفاء حال نشوب أي حريق لإخماده فوراً.