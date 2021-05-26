جبلة .. كثافة انتخابية لبناء سورية القوية

اللاذقية - صفاء اسماعيل

مع تقدم ساعات النهار، يزداد إقبال أهالي مدينة جبلة على مراكز الاقتراع الموزعة في أحياء المدينة كافة، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

في مركز الشهيد بلال مكية، إقبال كثيف من الأهالي على الاقتراع، حيث أكد رئيس اللجنة الانتخابية حافظ حيدر لـ(تشرين) أن المواطنين بدؤوا بالتوافد على المركز منذ الساعة السابعة صباحاً، وأن الإقبال يتزايد مع تقدم ساعات النهار، مبيناً أن العملية الانتخابية تسير بكل سلالة وشفافية.

بدوره، قال شادي علي أحد المواطنين الذين كانوا يدلون بأصواتهم في مركز الاقتراع لـ(تشرين): ننتخب اليوم تعبيراً عن انتمائنا لوطننا ومحبتنا له، ورداً مدوياً في وجه كل من كان يراهن على قرارنا السيادي المستقل.

بدورها، قالت رجاء عبد الله: اليوم ليس عادياً فقد تحول إلى عرس وطني في كل مركز انتخابي، الجميع يدلي بصوته ويعبّر عن رأيه باختيار المرشح الرئاسي الذي يراه الأجدر على قيادة سورية وتحقيق تطلعات الشعب، كما عبّر الجميع عن فرحتهم بالغناء والرقص على إيقاع الأغاني الوطنية والشعبية متمنين أن يكون هذا اليوم نقطة البداية لمرحلة جديدة من التطور والازدهار.

من جهته، قال ماهر إسماعيل: اليوم يثبت السوريون للعالم كله أنهم أصحاب القرار والشرعية والسيادة على هذه الأرض وأنهم الوحيدون الذين يقررون مصيرهم ومستقبل بلادهم، فكل صوت دخل صندوق الاقتراع كان رصاصة في صدر أعداء الوطن والمتآمرين عليه، ولبنة في إعادة إعمار سورية الحبيبة.

إلى ذلك، قال العم أبو أمجد: دائماً كان الشعب السوري قدوة يحتذى بها، فكما صمد بوجه الإرهاب والعقوبات والحصار الجائر، ها هو اليوم ينتخب من يمثله بكل حرية وشفافية ومن دون أي وصاية من أحد، ويضيف: نحن شعب حرٌّ وصامد ومقاوم ولا يستطيع أحد أن يكسرنا أو يراهن علينا.