“الشورى الإيراني” يقر اتفاقية دولية حول بحر قزوين

"إرنا"

صوت أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في إيران، على اتفاقية تعاون بين إيران وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان في مجال أمن بحر قزوين ومكافحة الجريمة المنظمة.

وفي الجلسة العلنية للمجلس، اليوم، ناقش نواب البرلمان تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول لائحة بروتوكول التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة في بحر قزوين الملحق باتفاقية التعاون بشأن الأمن في البحر ، وتمت الموافقة عليها بـ184 صوتاً.

وقدم المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية البرلمانية كاظم دلخوش أباتري، شرحاً موجزاً لمشروع القانون، قائلاً: مشروع القانون يهدف إلى ضمان المصالح الوطنية لإيران في بحر قزوين، ويمكن أن يساهم التعاون الإقليمي مع الدول الموقعة، في إرساء الأمن في هذه المنطقة .