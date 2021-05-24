قاليباف لوفد مجلس الشعب: سورية في الخط الأمامي لجبهة المقاومة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف: إن العلاقات السورية الإيرانية تتعزز أكثر من أي وقت مضى، منوهاً بوقوف سورية في الخط الأمامي لجبهة المقاومة.

وقال قاليباف خلال لقائه في طهران اليوم وفد مجلس الشعب المشارك في الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان (القدس رمز الوحدة والانتصار) إن هذا الاجتماع سيكون له دور في دعم الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية والإقليمية.

وأكد أن القضية الفلسطينية قضية حية وأن ما حصل هو انتصار كبير للشعب الفلسطيني وهو انتصار لجبهة المقاومة أيضاً.

من جانبه لفت نائب رئيس مجلس الشعب محمد أكرم العجلاني رئيس الوفد السوري إلى عمق العلاقات السورية الإيرانية، مبيّناً “أن المشاركة في اجتماع مهم كهذا ستكون نتائجها مفيدة للمنطقة ولدول المنطقة وشعوبها التي تعرضت للظلم”.

وأكد العجلاني أن انتصار القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هو انتصار لكل الشعوب التي تعرضت للإرهاب والظلم ،مشدداً على أنه لا مستقبل للاحتلال الإسرائيلي بسياساته العدوانية في هذه المنطقة.

وضم الوفد السوري إضافة إلى العجلاني ميساء صالح أمين سر المجلس ويحيى شيخو مندوب العلاقات العامة في المجلس وبحضور السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب.

وكان الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بدأ أعماله في وقت سابق في طهران تحت عنوان (القدس رمز الوحدة والانتصار) بمشاركة وفود من عدد من الدول الإسلامية بينها الوفد السوري.