عمال مركز هاتف جرمانا: الاستحقاق الرئاسي في موعده إنجاز للشعب السوري

نور قاسم

بيّن عدد من العمال في مركز هاتف جرمانا لـ«تشرين» أن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم واجب وضرورة.

ولفت العامل بديع الجباعي إلى أن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي واجب وطني لانتخاب الأجدر والذي سيعيد سورية إلى بر الأمان، والقادر على الوقوف بشجاعة في وجه المؤامرات.

من جهته أشار العامل نبيل حسن العلي إلى أهمية أداء الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجباً على كل فرد في الوطن، والاختيار سيكون لمن سيصون الوطن كرامةً لدماء الشهداء التي قدموها فداء لأرض سورية ومن بينهم أخوه الشهيد.

ونوه العامل مازن نزيه الحسنية بأن الاستحقاق الرئاسي حق لكل مواطن ويجب على الجميع الإدلاء بأصواتهم في هذا اليوم لإيصال المجتمع السوري إلى بر الأمان والخلاص من آثار الحرب على سورية والنهوض بمؤسسات الدولة بكل قطاعاتها.

وقال العامل عزت كمال شمس: إن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي ضرورة للجميع لمواجهة الحرب على سورية والتي عانى ويعاني منها الوطن ومن التدخل في إرادة الشعب السوري بهدف استباحة خيرات البلد وليس للدفاع عن حريتنا، كما تدعي الدول المتآمرة.

من جانبه أشار العامل زياد غازي نفرة إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية من الجميع، متمنياً الخير للوطن في المرحلة المقبلة ودوام الأمن والأمان والنصر والاستقرار في سورية، وأن الاستحقاق الدستوري في موعده دليل على استمرار الانتصارات.

بدوره لفت العامل غسان أبو شقرة إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع، وأن الاستحقاق الرئاسي في هذا الموعد بالذات أهم إنجاز بالنسبة للشعب السوري ولاسيما بعد القضاء على الإرهاب على أمل عودة سورية كما كانت قبل الحرب.

كما أشار العامل مزيد حمود إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع فهو بمنزلة عرس وطني، وعلى أمل أن تسترد سورية عافيتها بنهضة جديدة.