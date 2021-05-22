صناعيو السينما والتلفزيون: سننتخب لأجل إنتاج متميز ونوعي

حسام قره باش

أكد رئيس مجلس إدارة لجنة صناعة السينما والتلفزيون في غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم في السادس والعشرين من أيار 2021، مؤكداً أن البلد الذي لا ينتج ليس بلداً مستقلاً وأن العمل في أقسى ظروف الحرب إضافة إلى كونه شرفاً وأخلاقاً فإنه يعد دفاعاً عن الوطن، وأنه لا يخفى على أحد أن جيشنا لم ينتصر إلا عندما توحد معه الشعبُ في معركته، وعندما توحد هو مع الشعب في رؤيته وفي قضيته.

وأضاف: إن توافد السوريين المقيمين في لبنان إلى مقر السفارة السورية في بيروت وغيرها في بلدان العالم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 أكبر برهان على ذلك. وكلما ازدادت الضغوط فإن الشعب يتمسك باستقلاله ويصبح أكثر رغبة في ممارسة حقه بالاقتراع، وكلما حاول الآخرون التدخل في شؤونه أثبت إصراره على التشبث بالدستور واستحقاقاته كحامٍ للاستقلال ورافعة للاستقرار، وأن تطبيق الدستور هو الطريق الأهم لحماية الوطن ووحدته واستقراره.

وبين الحلاق أن يوم المشاركة في الانتخابات يوم الاستحقاق سيكون يوماً سورياً وطنياً بامتياز سيؤكد على صمود شعبنا وتحقيقه الكثير من الإنجازات بفضل أبطال جيشنا العربي السوري وتضحياته وتلاحم شعبنا ووقوفه صفاً واحداً إلى جانبه في خندق الدفاع عن الوطن وبفضل دماء شهدائنا الطاهرة التي عمّدت تراب سورية وطهّرته من دنس المتآمرين وبفضل ذلك استطعنا الانتصار ونحن مستمرون بدحر الإرهاب لتحقيق الازدهار في كل قطاعات اقتصادنا الوطني، مشيراً إلى أن توافد السوريين المقيمين في الخارج إلى مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات لممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية هو إصرار على استمرار نهج الديمقراطية الحقيقية بعيداً عن كل المحاولات المشبوهة للضغط على سورية.

وختم حديثه بتأكيد استمرار لجنة صناعة السينما والتلفزيون على بقاء الدراما السورية أنموذجاً للنجاح على مستوى الوطن العربي مع الإصرار على تحقيق النمو والازدهار في هذا القطاع الصناعي المهم لاقتصادنا الوطني.